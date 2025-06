Biella, pubblicate le graduatorie dei bimbi ammessi al nido

Il Comune di Biella ha reso note in questi giorni le graduatorie per l’ammissione ai nidi d’infanzia relative all’anno educativo 2025/2026. Le famiglie interessate possono consultare l’elenco completo e tutte le informazioni utili collegandosi al sito ufficiale dell’amministrazione comunale.

L’accesso al servizio rappresenta un passaggio importante per molte famiglie biellesi, sia per la qualità dell’offerta educativa che per il sostegno alla conciliazione tra vita familiare e lavoro.

Per maggiori dettagli, è possibile accedere al portale comunale attraverso il link dedicato.