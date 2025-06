Biella: pubblicata la nuova graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli orti urbani a Chiavazza

Il Comune di Biella ha approvato la nuova graduatoria provvisoria per l’assegnazione degli orti urbani di proprietà comunale situati nella frazione di Chiavazza. Il provvedimento fa seguito alla disponibilità di tre appezzamenti, liberatisi a causa della scadenza di un contratto e della restituzione volontaria di altri due.

Il percorso normativo che regola l’assegnazione degli orti è iniziato nel 2015 con l’approvazione del Regolamento comunale, aggiornato nel 2020. La prima graduatoria fu approvata alla fine del 2020 e tutti gli orti disponibili risultarono assegnati. Negli anni successivi, con diverse determinazioni, sono stati pubblicati aggiornamenti aperti della graduatoria per assegnare gli appezzamenti man mano resisi disponibili.

Alla data odierna, risultano pervenute tre nuove domande di assegnazione, a cui si aggiungono due richieste residue dalla precedente graduatoria aperta. Di queste, però, una è stata esclusa in quanto il richiedente ha trasferito la propria residenza fuori dal Comune di Biella.

Il Regolamento prevede che la graduatoria venga aggiornata con cadenza semestrale e, in caso di disponibilità di orti, anche prima della scadenza ordinaria. Inoltre, in caso di parità di punteggio, l’assegnazione viene effettuata al richiedente più anziano di età. Il testo stabilisce anche specifiche regole nel caso più membri dello stesso nucleo familiare presentino domanda.

Sulla base dei punteggi attribuiti e dopo le opportune verifiche anagrafiche, l’Ufficio Patrimonio ha stilato una graduatoria provvisoria che come previsto dal Regolamento comunale, resterà sarà pubblicata per 15 giorni all’Albo Pretorio. In assenza di ricorsi, diventerà automaticamente definitiva al termine di tale periodo.