Dal Nord Ovest - Investita da un'auto, è grave donna di 64 anni

Grave incidente stradale nella giornata di oggi, martedì 9 luglio. Una donna di 64 anni è stata investita da un'auto in Corso Grosseto, a Torino, nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14,30.

Stando alle prime ricostruzioni la donna sarebbe stata trascinata per qualche metro subito dopo l’impatto avvenuto non molto distante da Mobilandia, poco dopo l’imbocco con via Ala di Stura, in direzione via Botticelli.

Sul posto è intervenuto un mezzo della Croce Verde di Villastellone che ha prestato i primi soccorsi alla donna successivamente trasportata all’ospedale Giovanni Bosco in gravi condizioni (codice rosso). Per le una frattura del bacino e un violento trauma toracico.

Polizia Locale in loco per i rilievi del caso e la gestione della viabilità (lasciata aperta una sola delle corsie di marcia per garantire le operazioni di soccorso).