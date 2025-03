Dal Nord Ovest - Cucciolo di Pitbull abbandonato, senza vita, dentro una valigia

Un altro cane di razza abbandonato senza vita a Torino. Dopo il caso straziante del Cocker Filiberto, oggi pomeriggio alle 14 un cucciolo di Pitbull è stato trovato senza vita nei pressi di via Carema, al parco Stura.

L'animale, visto da una residente della zona che era a passeggio con il proprio 4 zampe, è stato lasciato dentro a una valigia rossa. Sul posto è prontamente intervenuta la polizia municipale per accertamenti.

I vigili hanno chiamato l'Enpa che è intervenuta per conto del Comune di Torino. Il cane, meno di un anno di età, non ha lesioni apparenti (dunque non è stato morsicato) e al contrario, precisano i volontari, ha un bel pelo. Fattore che fa pensare a un'altra ipotesi: il Pitbull potrebbe essere morto in casa e poi successivamente abbandonato dal padrone a ridosso del fiume Stura e delle popolari.

"L'esemplare - precisa da Enpa -, verrà spedito all’istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Val D’Aosta (via Bologna) per capire le cause della morte".