Dal Nord Ovest - Bimbo di 8 anni in ospedale dopo lo scontro tra auto e scooter (foto di repertorio)

Un bambino di otto anni stato elitrasportato al Regina Margherita di Torino, nel primo pomeriggio di mercoledì, dopo essere rimasto ferito in un incidente avvenuto in piazza Lazio, a Vercelli.

Secondo le prime ricostruzioni lo scooter guidato dal padre del piccolo si è scontrato con un’auto: sul posto, per i soccorsi, è intervenuto il 118 e i sanitari hanno deciso di disporre il trasferimento del bambino al Regina Margherita, dov'è stato ricoverato in codice giallo.

Nessuna conseguenza per il padre e per l’autista dell’altro veicolo: cause e responsabilità dell'incidente sono al vaglio delle forze dell'ordine.