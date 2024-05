Anche questa domenica gli atleti di IronBiella hanno gareggiato nella splendida cornice di Pietra Ligure.

Un gara molto difficile soprattutto per la parte in bici. Andrea Valdani, Fabio Maroso, Filippo Pellanda e Fabrizio Forzan hanno difeso i colori di Biella. Clima estivo, la frazione nuoto per rompere il ghiaccio è stata bene gestita da tutti, la seconda frazione molto impegnativa per le diverse salite ed infine la corsa che li ha portati al tanto atteso traguardo.