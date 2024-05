A Tollegno in occasione delle elezioni comunali dell'8 e del 9 giugno i seggi non saranno allestiti presso le elementari come sempre ma presso i locali dell'ex scuola media in via Garibaldi al civico 6.

Da quest'anno le medie sono state infatti trasferite presso il plesso delle elementari e l'edificio è rimasto vuoto.

I seggi a Tollegno sono 3.