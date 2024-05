Casapinta: Alle porte del paese la rotonda racconta la storia dei suoi abitanti

"E' all'entrata del paese e non è solo una rotonda ma un giardino che esprime chi siamo... lo stradino dei carrettieri, le vigne, la corale, ma soprattutto l'operosità dei casapintesi"



Questo vi risponderanno i volontari che hanno terminato l'allestimento della rotonda, alle porte del paese, proprio in questi giorni con la chiave di sol e già si pensa a come potrebbe essere l'allestimento della seconda rotonda. Cosa studieranno ancora le menti vulcaniche dei volontari casapintesi per abbellire il paesello?