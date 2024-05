Fondazione Accademia Perosi presenta “Musica Costante”: il concerto per celebrare Amedeo Avogadro.

Da un Progetto del Lions Club Bugella Civitas

“Amedeo Avogadro. Conoscere il passato per vivere le sfide del futuro”. Progetto biennale che intende valorizzare la figura di Amedeo Avogadro quale rappresentante di valori e di cultura del nostro territorio, attraverso un approccio innovativo, divulgativo e fortemente orientato alle nuove generazioni.

Lions Club Bugella Civitas e Fondazione Accademia Perosi presentano "Musica Costante: Amedeo Avogadro - Conoscere il passato per vivere le sfide del futuro".

Evento benefico a conclusione del laboratorio di composizione creativa.

Questo straordinario concerto, curato dal M° Giuseppe Gavazza, coinvolgerà gli studenti dell'Accademia Perosi per raccontare con suoni, parole e immagini la storia dell'uomo Amedeo Avogadro e della sua celebre Costante. Il progetto, ispirato alla figura del fisico e chimico italiano Amedeo Avogadro, si propone di far conoscere il passato per affrontare le sfide del futuro, valorizzando l'identità culturale e storica del territorio.

"Il progetto 'Musica Costante' nasce dalla mia passione per la musica e la scienza, unendo mondi diversi in un evento unico" dice Giuseppe Gavazza. "Collaborare con giovani talentuosi dell'Accademia Perosi è stata un'esperienza straordinaria, permettendoci di creare un concerto che racconta la storia di Amedeo Avogadro attraverso la musica e le arti visive."

Questo progetto immaginato più di un anno fa dalla Presidente del Lions Club Bugella Civitas, Silvia Ghione, rappresenta un'opportunità imperdibile per immergersi nella storia e nella cultura, celebrando la figura di Amedeo Avogadro e il suo contributo al mondo della scienza.

Prosegue Gavazza: “I miei ricordi della costante di Avogadro risalgono agli studi di Liceo scientifico ed Università terminati nel 1983 con la laurea in Farmacia. In parallelo gli studi di Conservatorio, conclusi con i diplomi in Composizione e Musica Elettronica, mi hanno portato, in bilico tra arte e scienza, a insegnare in Conservatori di musica e collaborare con centri di ricerca di università scientifiche europee.

La costante di Avogadro, un numero lunghissimo e ben noto nel mondo delle scienze, mi ha ispirato il titolo Musica Costante. Musica e matematica hanno molto in comune e molto se ne è scritto; la sfida, qui, era accostare i mondi della chimica e della musica, in modo comprensibile ed efficace, per dare forma ad uno spettacolo musicale.

Ho avuto la fortuna, grazie alla collaborazione dell'Accademia Perosi, di lavorare con giovani musicisti straordinari. Con loro, negli incontri che abbiamo avuto in questi mesi, si è deciso di raccontare con i suoni, le parole e le immagini, una storia di Avogadro e della sua celebre Costante, mettendo in scena la storia dell'uomo Amedeo Avogadro, le sue teorie, il mondo delle scienze e quello della musica di circa due secoli di storia. Il mio ruolo di compositore è stato messo assieme (appunto: cum-ponere), una invenzione a più voci che, seguendo un filo narrativo molto libero, porta in scena informazioni e documenti, dall'epoca di Amedeo Avogadro ad oggi, ad accompagnare una colonna musicale di brani di repertorio legati tra loro da mie composizioni scritte ad hoc”.

I musicisti:

Cristina Ballarini (Violino)

Dario Spina (Violino)

Giovanni Melina (Violoncello)

Antonio Molle (Violino)

Fabio Napoletano (Pianoforte)

Emilio Cuniberti (Percussioni)

Ingresso al concerto, gratuito

Martedì 28 maggio, alle ore 18.30 – Auditorium palazzo gromo Losa.

A seguire aperitivo “6.022” (e apericena) con offerta benefica: a partire da Euro 25.00 È richiesta la prenotazione entro sabato 25/05 al seguente link: Clicca qui



