Dal Nord Ovest - Trattore si ribalta e uccide un 55enne: un cane lo veglia, l'altro lancia l'allarme

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, sabato 15 giugno, a Pavarolo. Un trattore si è ribaltato, travolgendo e uccidendo l'uomo che ne era alla guida, un 55enne di origini romene.

Inutili i soccorsi, chiamati dai parenti dopo che uno dei due cani dell'uomo era corso verso casa abbaiando, per richiamare l'attenzione dopo che si era verificato l'incidente. L'altro fedele amico, invece, era rimasto a vegliare il corpo del padrone.

Purtroppo il ribaltamento del mezzo lo ha fatto precipitare in una scarpata e in pochi attimi si è consumata la tragedia. Il medico del 118, arrivato sul posto, ha tentato a lungo di rianimare l'uomo, ma non vi è stato nulla da fare.