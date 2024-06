Nella prima mattinata di ieri 15 giugno, una squadra dei Vigili del Fuoco di Novara, è intervenuta a Trecate per un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte due macchine. Mentre il personale, giunto sul luogo, metteva in sicurezza l’area i sanitari del 118 provvedevano alle cure di un ferito. La polizia locale di Trecate si è occupata dei rilievi del sinistro.