Travolto dalle onde, muore 49enne cuneese: tragedia alle Cinque Terre

Non c'è stato nulla da fare per un 49enne del Cuneese che, nella giornata di martedì, 11 giugno, è deceduto mentre si trovata alle Cinque Terre. Non si hanno ancora informazioni chiare in merito all'incidente.

Da quando si apprende l'uomo sarebbe caduto in acqua, travolto dalle onde del mare, in quel momento agitato, sarebbe stato trasportato in una zona particolarmente impervia della marina di Corniglia.

Alcuni testimoni hanno dato l'allarme quando hanno visto l'uomo in mare, hanno immediatamente attivato i soccorsi, ma quando l'uomo è stato raggiunto, purtroppo, non vi era più nulla da fare.