Elezioni, in tanti a Biella per il comizio di Nicola Fratoianni: “Osiamo il cambiamento”

Nonostante la pioggia battente, in tanti (tra cittadini e militanti) si sono dati appuntamento nel tardo pomeriggio di ieri, 23 maggio, sotto i portici di Palazzo Oropa di Biella per l'incontro con Nicola Fratoianni.

Il segretario nazionale di Sinistra Italiana ha tenuto un comizio elettorale in via Italia a sostegno della coalizione di centrosinistra in vista delle elezioni amministrative, regionali ed europee. Tanti gli applausi rivolti dalla platea verso le parole del deputato di AVS, incentrate sul cambio di passo nella città di Biella.