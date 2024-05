Valdigne Triathlon, quasi 50 atleti in gara: tanti successi e ottimi piazzamenti FOTO

A Loano (SV) tra sabato 18 maggio e domenica 19 maggio era programmata una due giorni molto intensa e di grande importanza per il Triathlon Italiano: le Gare giovanili di Circuito Nord Ovest, il Campionato Italiano di ParaTriathlon, il Campionato Nazionale Universitario e il Triathlon Sprint di Rank.

La competizione è stata perfettamente organizzata dalla società Doria Nuoto Loano e ha visto la massiccia partecipazione di atleti e Team di ogni parte d’Italia, sempre coinvolgente il commento dello Speaker Dario “Daddo” Nardone.

Le gare iniziali sabato 18 maggio in prima mattinata sono state quelle delle categorie “Giovani” (Youth B – Junior e Youth A). Le prime a scendere in gara sono state le Youth B femmine e le Junior, molto bene tra le YB l’arquatese Erica Pordenon (7°) e la parmense Asia Baistrocchi entrambe con ottime bike e run, rientro con luci e ombre per la biellese Costanza Antoniotti in testa tra le Junior fino al secondo cambio e poi precauzionalmente ritirata nella run finale.

Tra gli Junior maschi positivi piazzamenti per i torinesi Filippo Gai e Enea Demarchi, per quest’ultimo una rovinosa caduta gli ha compromesso un buon risultato quando era ben piazzato. Tra gli YB gara decisamente positiva (con il nuoto e la bike in evidenza) per il biellese Giacomo Frassati. Molto bravo il torinese Filippo Col (13°) che ha guidato la gara con un gruppo fino ai 2/3. Ancora un significativo piazzamento per il torinese Lorenzo Gatti.

Nella categoria YA femminile è giunto il miglior risultato di giornata, una superlativa Alice Ventre ha conquistato l’argento, di gran livello per la giovane torinese le frazioni di bike e run. Piazzamenti di prestigio per le biellesi Giulia Ferrari, Caterina Pinna e Cecilia Melicar. Tra gli YA maschi ottima “race” per il torinese Leonardo Chierotti (15°), buone le prestazioni dei biellesi Federico Cagnin e Matteo Micheletti.

Nel pomeriggio si sono disputate le gare destinate alle categorie “Giovanissimi”. Nella categoria Ragazze, gare molto positive per la torinese Chiara Gai (6°) e per la biellese Cecilia Lorenzoni (7°) con tre frazioni di alto livello, buon piazzamento per la biellese Martina Cigolini. Nella gara riservata ai Ragazzi, molto buona la prova del torinese Pietro Ciccarelli (4°) seguito a ruota dal grintoso biellese Thomas Zecchini (5°), buon risultato per il torinese Marco Turbiglio, peccato per il torinese Giovanni Durando uscito di classifica dopo una bella gara per un errore di percorso.

Tra gli esordienti bene il biellese Lorenzo Ramella Pollone mentre l’altro biellese Mirko Corda è stato squalificato per un malaugurato errore sul tracciato bike. Domenica, sempre nella splendida cornice del lungomare di Loano, si è disputato il Campionato Italiano di ParaTriathlon, per i colori verde-turchese-oro, ancora il massimo alloro italiano per Francesca Tarantello che in coppia con la sua Guida Silvia Visaggi ha conquistato il primo gradino del podio nella categoria PTVI B2-B3 Nella tarda mattinata si è disputato sulla distanza Sprint il Campionato Nazionale Universitario, la gara sia al femminile che al maschile ha visto una partecipazione di altissimo livello.

Nel Campionato Nazionale Universitario, ben due atlete di Valdigne Triathlon sul podio, oro per una sempre più performante padovana Francesca Crestani e argento per la lecchese Carlotta Bonacina una vera battaglia in famiglia per le due splendide atlete in verde-turchese-oro. Belle gare e ottimi piazzamenti per la varesina Erica Maculan (18°) e per la reggiana Matilde Salati (19°) protagoniste in positivo in una gara dall’altissimo contenuto tecnico. Tra i maschi 30° posizione per Edoardo Mazzucco, per il casalese una run tra i migliori.

Nella classifica assoluta della gara Sprint, ancora grandi soddisfazioni per il Team Valdigne. Tra gli uomini buone prove dei torinesi Enea Demarchi (18° assoluto), Filippo Gai e dell’arquatese Mirco Pordenon (rispettivamente 9°-10° e 11°) tra i tanti Junior presenti, a un soffio dal podio il valdostano Andrea Pirana, 4° tra gli M1.

Ancora un ottimo crono per Sergio Pordenon, buoni piazzamenti per il torinese Marco Sabbatini e per i biellesi Andrea Ramella Pollone e Alberto Belli. Tra le Age Group F straordinaria prestazione per le ragazze targate Valdigne Triathlon, oro assoluto per una strepitosa e straripante torinese Silvia Visaggi che bissa l’oro nel Paratriathlon del mattino, ritorno ad una buona prestazione per la biellese Costanza Antoniotti, bronzo Junior, dopo aver fatto segnare un significativo secondo tempo assoluto di nuoto (comprendendo gara di Campionato Universitario e Gara Sprint).

Debutto in un Triathlon Sprint con i “fiocchi” per la giovane arquatese Erica Pordenon che con una run tra le migliori conquista l’argento tra le YB, ancora sugli scudi l’altra giovane parmense Asia Baistrocchi, bronzo YB e 12° assoluta. Decisamente positiva la gara della biellese Valentina Frassati, 16° assoluta con tre frazioni di buon livello. Ancora un oro, l’ennesimo, per la biellese Alessandra Degiugno, dominatrice tra le M3. Buon piazzamento di categoria tra le S4 per la biellese Federica Stangalino. Il successo di squadra del Team verde-turchese-oro è completato da ben 6 atlete nelle prime 19 posizioni, un vero tripudio di risultati per Valdigne Triathlon.

Sempre domenica 19 maggio si è disputato a Mergozzo lo storico e impegnativo Triathlon Medio, ancora un podio per il Coach biellese Stefano Massa, ottimo bronzo tra gli M4 con una gara ampiamente sotto il muro delle 5h. Sabato nella splendida cornice naturale dell’Isola d’Elba, a Capoliveri, si è disputata la 1° Tappa dell’ITT dell’Isola d’Elba, bellissimo risultato della giovane parmense Fosca Boldrocchi che conquista il 3° posto assoluto femminile (…e oro YB) con una prestazione di alto livello.

A Samorin, in Slovacchia, sempre di livello assoluto la prestazione della torinese Tiziana Squizzato, argento nel Mondiale 70.3, con una bike tra le migliori. Ora gli atleti di Valdigne Triathlon sono attesi per le gare giovanili regionali di Piasco per il Campionato Italiano Triathlon Medio a Barberino di Mugello e per il lungo weekend del primo e del 2 giugno di Montesilvano con gli Italiani Giovanili di Aquathlon e la Coppa Italia di Triathlon.