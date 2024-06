Dal Nord Ovest - Finisce i soldi ma vuole continuare a giocare alle slot e tenta di rapinare il gestore

Momenti di tensione nei giorni scorsi in una sala slot del Torinese. Un extracomunitario è stato fermato dai carabinieri per tentata rapina, culminata in un alterco piuttosto acceso con il gestore del locale.

L'incidente è iniziato quando il cliente, desideroso di continuare a giocare ai videopoker nonostante avesse esaurito i soldi, ha chiesto denaro al personale. Il rifiuto ha scatenato una reazione aggressiva da parte dell'uomo, che ha iniziato a minacciare e colpire il titolare della sala slot.

La situazione è degenerata rapidamente, con l'uomo che ha cercato di sottrarre denaro dal locale. Il gestore, che ha ricevuto schiaffi e pugni, ha subito lesioni che hanno richiesto cure all'ospedale Santa Croce. Dopo l'intervento delle forze dell'ordine, l'aggressore è stato arrestato.