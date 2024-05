Gli artificieri del 32° reggimento guastatori di Fossano hanno fatto brillare una granata da mortaio rinvenuta a Pinerolo lo scorso 19 maggio.

L’ordigno si trovava in via dell’Acquedotto, era senza detonatore ed in pessimo stato di conservazione e la sua presenza è stata segnalata ai carabinieri da dei passanti. L’esplosione controllata si è svolta verso le 12 nelle Cave Giraudo di Rorà.

Le operazioni sono state condotte dal nucleo radiomobile della Compagnia dei carabinieri di Pinerolo