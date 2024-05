ITIS Q. Sella con loro Piana per formare i talenti del futuro.

Si è recentemente conclusa la seconda edizione del progetto “My Zelander”, promosso da Accademia dei Mestieri Loro Piana, che ha visto come protagonisti i ragazzi delle classi V A e B Tessile Abbigliamento Moda dell’ITIS; la denominazione del progetto nasce dal nome dell’iconico tessuto Zelander® di Loro Piana, realizzato esclusivamente in lana merino originaria della Nuova Zelanda .

Il progetto triennale ha preso avvio nell’anno scolastico 2021-2022 con l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi il “saper fare” e di aiutarli ad acquisire una visione più ampia delle realtà lavorative; durante questo periodo, gli allievi hanno preso parte a workshop, visite aziendali e incontri con varie figure tecniche, artigianali e creative, da filatori, tessitori, tintori, disegnatori tessili e addetti al controllo qualità . Suddivisi in tre gruppi di lavoro, sotto la supervisione di tre tutor disegnatrici tessili Loro Piana, i giovani hanno ideato diverse tipologie di tessuto: uno per giacca da uomo, uno per cappotto da donna ed uno per abito maschile, affrontando anche temi complessi come l’ingegnerizzazione del prodotto.

La collaborazione tra la dirigenza e la docenza dell’ITIS Sella e Loro Piana ha consentito ai ragazzi di affrontare questa sfida con entusiasmo, di mettersi in gioco e di sperimentare direttamente in azienda quanto appreso a scuola. Attraverso simili sinergie si desidera, infatti, porre le basi per una futura generazione di profili tecnici e creativi.

A conclusione del progetto, i ragazzi hanno presentato tre video per documentare il lavoro compiuto: studio della fibra e delle varie fasi di lavorazione, progettazione tecnica del tessuto, scelta del finissaggio più adatto e destinazione d’uso finale.

Gli studenti si sono detti felici di aver avuto la possibilità di confrontarsi con un’azienda conosciuta a livello mondiale e con professionisti che lavorano nel mondo del lusso; un’esperienza descritta come coinvolgente e determinante per la propria formazione.

Soddisfatta anche la prof.ssa Roberta Zanone Poma, tutor scolastico del progetto, che ha ringraziato l’azienda Loro Piana e il personale coinvolto per aver offerto agli studenti un’opportunità formativa di alto livello.

Parole alle quali fa eco il preside Tiziano Badà: “Si è trattato di una bellissima esperienza che si auspica possa ripetersi e continuare a consolidarsi nel tempo. È sempre un grande piacere constatare come le collaborazioni tra scuola e aziende realizzino percorsi integrati ove spesso si rileva grande soddisfazione da parte di tutti, studenti, docenti e responsabili dell’azienda. Tutte queste attività costituiscono un prezioso percorso di crescita personale e professionale per gli studenti; pertanto, con grande piacere, ringrazio a mia volta Loro Piana per l’opportunità che ci ha offerto."