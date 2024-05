Foto d’archivio: dal secolo scorso il ritratto di Bianca Sella

L’immagine di Vittorio Sella (1859-1943), che, accanto alla produzione fotografica realizzata sulle vette alpine e in tante spedizioni sui gruppi montuosi extraeuropei, si dedicò a ritrarre i tanti altri contesti della sua vita; tra questi emergono l’attività vitivinicola Sella & Mosca in Sardegna, i viaggi con la famiglia in Marocco, Spagna, Francia e Italia e le scene di vita domestica sulla collina di San Gerolamo a Biella.

La fotografia pubblicata ritrae la figlia Bianca (1887-1971), quarta dei sei figli avuti con la moglie Linda Mosca Riatel.