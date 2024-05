Pralungo, nuovi orari in biblioteca con due volontarie: l'obiettivo è avvicinare le persone alla lettura

Nuovi orari per la biblioteca di Pralungo, non solo il lunedì e il martedì dalle 14.30 e 17.30 ma adesso anche il giovedì dalle 9 alle 12. Ciò e possibile grazie alle due volontarie Carla e Amina che garantiranno gli orari di apertura e che cercheranno in futuro di promuovere iniziative per avvicinare le persone alla lettura e a frequentare i locali della biblioteca.

Centinaia sono i volumi, dei più svariati generi dal romanzo alla saggistica, libri d’arte, per bambini e ragazzi, di fotografia e storia locale, tutti catalogati digitalmente in modo che la loro reperibilità sia molto semplice e veloce. Ma la biblioteca di Pralungo non è solo questo: ci si può collegare gratuitamente alla rete wi-fi, c’è un televisore multimediale utile per chi volesse studiare o preparare lezioni in gruppo.

Se qualcuno ha problemi legati alla tecnologia, vuol sapere per esempio cosa sia lo Spid o quali servizio offra la CIE, la carta d’identità digitale, troverà che saprà dare ascolto.