Il maltempo stavolta colpisce la zona sud di Torino. Forti piogge e Moncalieri sotto la grandine

Dopo aver passato indenne le giornate di lunedì e martedì, che avevano visto il maltempo concentrarsi soprattutto sulla zona nord della città, oltre a Settimo e San Mauro, ora è toccato a Torino sud fare i conti con il maltempo.

Verso le 15.30 di oggi, mercoledì 22 maggio, la zona di Mirafiori ha visto un alternarsi di pioggia e grandine, con netta prevalenza dell'acqua. A Nichelino, Beinasco ma soprattutto a Moncalieri, invece, è stata la grandina a farla da padrona. Chicchi anche grossi sono caduti sulla Città del Proclama, imbiancando strade e balconi, con inevitabili problemi anche per la circolazione.

Disagi per chi abita ai piani bassi e nelle cantine, mentre si spera nella clemenza del tempo per vedere ritornare la situazione sotto controllo. Si segnala grandine anche zona di parco Ruffini a Torino. Disagi e grandine anche a La Loggia e in modo particolare a Santena, a conferma che quasi nessuno è rimasto indenne nella cintura sud.

Numerose le chiamate ai Vigili del fuoco per alberi caduti e sottopassaggi impraticabili. La buona notizia è che poco dopo le 16.30 il maltempo ha placato la sua furia un po' dappertutto. Anche Coldiretti ha denunciato la situazione.