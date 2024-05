Nel tardo pomeriggio di oggi 22 maggio, dopo le18, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo, Comando di Vercelli, è intervenuta sulla Sp08 tra Quarona e Borgosesia per un incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte due auto in uno scontro frontale e in cui è rimasta vittima una delle due conducenti che ha perso la vita