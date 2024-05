A Biella cambia la viabilità: la processione per Maria Ausiliatrice

A Biella la processione per Maria Ausiliatrice: come cambia la viabilità.

In occasione della processione religiosa e culturale che si terrà venerdì 24 maggio 2024 sarà istituita la temporanea sospensione della circolazione dalle ore 21.15 circa e per il tempo strettamente necessario al transito della processione, nelle seguenti vie:

- Piazza S.G. Bosco

- Via Italia

- Via B. Bona (da via Italia a via Cavour)

- Via Cavour (da via B. Bona a via Cesare Battisti)

- Via C. Battisti

- Piazza Battiani

- Via Marocchetti

- Via Italia (da via Marocchetti a Piazza S.G. Bosco).

Inoltre sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nello stallo dedicato allo scarico merci di piazza S. G. Bosco posto davanti all’ingresso della chiesa, dalle ore 18.00 alle ore 24.00.