Le assemblee di Nova Coop per il bilancio. Come si vota nel Biellese

È in corso il processo di approvazione del Bilancio civilistico e consolidato 2023 di Nova Coop, la cooperativa dei consumatori di Piemonte e alta Lombardia, che, come ogni anno, sottopone al voto dei suoi 583 mila iscritti la ratifica del proprio documento di bilancio.

Quando e come partecipare in provincia di Biella

Quest’anno è possibile esprimere il voto sui punti all’ordine del giorno delle Assemblee separate dei Soci Coop scegliendo tra tre modalità differenti:

votando su tablet, fino al 26 maggio, in tutti i punti vendita Nova Coop;

partecipando all’Assemblea separata del proprio Presidio Soci Coop di riferimento. Per la provincia di Biella si svolgono il 31 maggio a Biella alle 20.45, per i soci del presidio locale, presso la Sala Soci dell’Ipercoop in viale John Lennon 4/b e il 29 maggio a Borgosesia alle 20.45 per i soci di Valdilana e Borgosesia presso la Sala Conferenze dell’edificio “ Lingottino” di Viale Varallo, 35;

spedendo il modello di voto compilato, via pec o raccomandata a.r. entro i termini di voto della propria assemblea.

I risultati di gestione della Cooperativa

Nova Coop si presenta ai soci con vendite lorde dell’intera rete commerciale in crescita del 3,07% a 1 miliardo e 194 milioni di euro, un utile netto di 28,39 milioni di euro e un incremento del patrimonio netto di oltre 30 milioni di euro sull’anno precedente, per un valore finale di 852 milioni e 462 mila euro. Un dato che racconta della posizione di forte solidità della Cooperativa, per la quale l’indice del rapporto tra prestito raccolto e patrimonio si attesta a 0,79.

Una gestione di bilancio che ha cercato di ammortizzare le spinte inflazionistiche dirette al consumatore. Il 2023 è stato caratterizzato dall’inserimento di una nuova linea di prodotti a marchio, sviluppata appositamente per rispondere alla crescente domanda di forte convenienza e di supporto al potere di acquisto delle famiglie, e il sostegno ai soci si è tradotto anche in 108 milioni di euro di sconti complessivi riservati a loro, per tramite di promozioni mirate, offerte dedicate e punti catalogo.

Il bilancio consolidato 2023 del Gruppo Nova Coop, che include i fatturati della Cooperativa e quelli delle sue principali controllate Nova Aeg e Sviluppo Dora, ha registrato un valore complessivo della produzione consolidata pari a 2 miliardi e 261 milioni di euro, con un utile netto consolidato di 28,39 milioni di euro.

Il commento del Presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive

<In un anno non semplice da affrontare per via degli aumenti dei costi di gestione ancora determinati dai processi inflattivi – commenta il Presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive – abbiamo confermato la buona governance che distingue la nostra cooperativa e la rende da tempo una delle realtà più performanti del sistema Coop. Abbiamo difeso le quote di mercato nell’area in cui operiamo, proseguendo nell’azione di sviluppo ed efficientamento della rete commerciale, di rafforzamento patrimoniale e confermando una forte propensione all’innovazione, sia sotto il profilo dell’offerta commerciale sia nel rapporto con i territori che ci ospitano. Tutto questo mentre rilanciavamo l’impegno in difesa del potere di acquisto di Soci e consumatori, scegliendo di assorbire direttamente parte dei rincari che hanno caratterizzato i beni di largo consumo, e mentre proseguivamo con le nostre attività sociali, in coerenza con l’obiettivo di concentrare sul binomio salute-sicurezza gli sforzi per poter davvero rappresentare un elemento di valore aggiunto per i nostri clienti>.

Maggiori dettagli, assieme all’ordine del giorno e ai materiali informativi, sono consultabili sul sito www.novacoop.it. Il voto permetterà anche di scegliere i soci delegati a partecipare all’Assemblea generale, in programma a Stresa (Vb) il prossimo 22 giugno.