Mongrando, si cercano scrutatori per le elezioni

Il comune di Mongrando informa che il servizio permette di inviare la richiesta di disponibilità a ricoprire l’incarico di scrutatore per le elezioni del Parlamento Europeo, della Regione Piemonte ed Amministrative dell’8 e 9 giugno 2024. Possono compilare la dichiarazione di disponibilità gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Mongrando.

Hanno precedenza nella nomina coloro che risultano iscritti in Albo Scrutatori, e che si trovino in una delle seguenti condizioni: disoccupato/inoccupato iscritto nelle liste del Centro per l’impiego della Provincia di Biella; giovani di età inferiore ai 30 anni alla data del 9 giugno 2024. I restanti nominativi formeranno un elenco, dal quale l’ufficio elettorale potrà attingere per sostituire gli scrutatori impossibilitati a garantire la loro presenza ai seggi, pertanto l’eventuale nomina potrà avvenire solo nell’imminenza della consultazione.

Occorre compilare il modulo scaricabile dal sito del Comune e restituirlo all’ufficio anagrafe tramite mail all’indirizzo anagrafe.bianco@comune.mongrando.bi.it oppure anagrafe.lavino@comune.mongrando.bi.it ; in alternativa si può consegnare a mano, anche da persona delegata, nei giorni di apertura al pubblico. L’impegno richiesto è per sabato 8 giugno dalle 8.30 alle 23, domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 e successivo spoglio delle Elezioni Europee; lunedì 10 giugno dalle 14 a termine dello spoglio delle consultazioni Regionali ed Amministrative.

L’ufficio rimane a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento in merito; telefonicamente al numero 015-666262 int. 1 oppure tramite whatsapp al numero 338 6046438.