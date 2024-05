Portapenne: che cosa usare per ordinare tutti gli strumenti di scrittura

Sulla scrivania in ufficio è essenziale mantenere l'ordine e la pulizia utilizzando un portapenne. Tutti gli strumenti per la scrittura devono essere organizzati al meglio, evitando che restino sparsi dappertutto perciò abbiamo pensato di suggerire ben 5 soluzioni intelligenti e alternative per realizzare un portapenne.

Una tazza come portapenne

La tazza personalizzata, tanto per iniziare, spesso può essere utilizzata per tenere in ordine tutti i prodotti per scrivere in ufficio come penne a sfera, gel e stilografiche. In un ufficio occorre sempre avere a portata di mano ogni sorta di strumento per firmare, prendere appunti, compilare documenti e così via. Le penne possono essere di tipi diversi; di solito, quelle a sfera sono per un uso normale, mentre quelle gel sono più indicate per un uso più intensivo perché l'inchiostro gel scorre facilmente sul foglio evitando di affaticare la mano e il polso.

Un bicchiere per sistemare le penne

Al posto della tazza, personalizzata o meno che sia, come portapenne si può utilizzare un bicchiere. È una soluzione alternativa molto valida per tenere in ordine le matite e gli altri strumenti di scrittura, evitando che girino per la scrivania. Spesso succede che in un ufficio tecnico o creativo, ci sia bisogno di più portapenne per suddividere penne da matite, pennarelli, evidenziatori ma anche pennelli, squadre, righelli, portamine e così via. Si può usare un bicchiere quindi per organizzare tutto quello che serve durante le ore di lavoro affinché aumenti la praticità.

Una lattina può diventare un portapenne

Anche una lattina vuota di una bibita oppure della polpa di pomodoro può facilmente diventare un contenitore dove tenere in ordine penne, matite, evidenziatori. Si tratta di un altro progetto di riciclo creativo di cui è pieno il web. Potrebbe essere un piccolo lavoretto da fare insieme ai bambini per passare le giornate uggiose di pioggia senza annoiarsi.

La bottiglia per tenere in ordine le matite

Proprio come la lattina, anche una bottiglia può essere tramutata in pochi e semplici passaggi in un portapenne per la scrivania al lavoro. Ad alcuni potrebbe sembrare una soluzione dell’ultimo minuto cui ricorrere in mancanza d’altro ma in realtà, ci vuole davvero poco per impreziosire anche una semplicissima bottiglia di plastica affinché diventi un oggetto pratico e anche decorativo per il piano di lavoro in ufficio. Anche una bottiglia in vetro può diventare un portapenne ma ci vogliono degli strumenti appositi per tagliare il vetro e rifinirlo affinché i bordi non siano più taglienti.

Il portaoggetti ha sempre uno slot per le penne

Infine, meglio ricordare che non sempre è necessario avere un portapenne perché ci sono prodotti pensati per organizzare la scrivania che hanno sempre un posticino anche per i vari prodotti di scrittura. Organizer e portaoggetti sono molto utili per organizzare non solo le penne e gli altri strumenti per la scrittura ma anche post-it, forbici, calendario, nastro adesivo, gomme, cancellini, puntine da disegno. Il portaoggetti è l'ideale per chi sulla scrivania ha bisogno di diversi strumenti e non solo penne, altrimenti è un po’ sprecato.