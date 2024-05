Viaggiare in aereo con il cane: regole e info utili per chi viaggia

Viaggiare all'estero con il proprio cane è molto simpatico, ma richiede una pianificazione dettagliata e una conoscenza approfondita delle regole e delle procedure necessarie per garantire un trasferimento sicuro e senza stress.

Effettuare il trasporto del cane all'estero su un volo internazionale comporta infatti una serie di considerazioni pratiche e logistiche, che vanno dalla selezione della compagnia aerea alle disposizioni per il comfort e il benessere dell'animale durante il viaggio.

Ogni paese ha regole e normative specifiche riguardanti l'importazione di animali domestici. Non rispettare tali norme potrebbe causare ritardi, problemi alle dogane o addirittura la quarantena dell'animale. Pertanto, è consigliabile iniziare a prepararsi con largo anticipo rispetto alla data di partenza.

In questo articolo, esploreremo tutto ciò che bisogna sapere prima di salire sull'aereo, fornendo informazioni dettagliate sui documenti richiesti, sulla sistemazione del cane sul velivolo e sulle opzioni disponibili per coloro che preferiscono affidarsi a servizi specializzati nel trasporto di animali domestici.

I documenti necessari per viaggiare con il cane all'estero

Una delle prime cose da considerare quando si vuole viaggiare in aereo con il cane è la documentazione richiesta per l'ingresso nel paese di destinazione. I requisiti variano notevolmente da uno stato all'altro, ma alcuni sono comuni:

● Certificato veterinario: si tratta di un documento rilasciato da un veterinario che attesta la buona salute del cane e conferma che è stato sottoposto a tutte le vaccinazioni richieste.

● Passaporto per animali domestici: determinati paesi richiedono un passaporto specifico per gli animali domestici, che contiene informazioni sulle vaccinazioni, i trattamenti antiparassitari e altri dettagli medici.

● Certificato di microchip: in molti paesi, è obbligatorio dotare il cane di un microchip e avere un certificato che ne attesti l'avvenuta registrazione.

● Vaccinazioni aggiornate: è importante informarsi sulle vaccinazioni obbligatorie nella meta dove si è destinati e assicurarsi che il cane le abbia ricevute prima della partenza.

● Certificato di buona salute: ci sono paesi che possono richiedere un certificato di buona salute emesso da un veterinario poco prima della partenza, confermando nell'immediato che il cane è idoneo al viaggio.

Come viene sistemato il cane sull'aereo?

Durante il volo, il cane può essere sistemato nella cabina principale o nella stiva dell'aereo, a seconda delle dimensioni e delle politiche della compagnia. I cani di piccola taglia (generalmente fino a 8-10 kg) possono viaggiare in cabina con il proprietario, di solito in una borsa o un trasportino adatto alle dimensioni del cane.

Per quanto riguarda i cani di taglia più grande, essi devono essere trasportati nella stiva dell'aereo in un trasportino rigido omologato secondo le norme IATA e approvato dalla compagnia aerea, con adeguata ventilazione e spazio idoneo per muoversi comodamente.

Rivolgersi a un'azienda specializzata nel trasporto animali

Per chi preferisce affidarsi a professionisti per organizzare il trasporto del proprio cane all'estero, esistono numerose aziende specializzate nel settore. Queste società si occupano di tutti gli aspetti del trasferimento, compresa la gestione della documentazione, la prenotazione dei voli e l'assistenza durante il viaggio.

Ricorrere ai servizi di un'azienda specializzata può essere una soluzione comoda e affidabile per chi desidera ridurre al minimo lo stress legato allo spostamento dell'animale domestico.

In definitiva, viaggiare in aereo con il cane richiede una buona pianificazione e preparazione per garantire il benessere e la sicurezza del nostro amico durante il viaggio. Con la giusta documentazione e informazioni, insieme a una compagnia aerea affidabile o a un'azienda specializzata nel trasporto di animali domestici, è possibile far arrivare il cane a destinazione in modo confortevole e senza problemi.