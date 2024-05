Risparmia su sport, serie TV e cinema con le offerte e i coupon NOW TV

Nata nel Regno Unito nel 2012, NOW TV è una piattaforma di streaming online grazie alla quale puoi accedere ad una vastissima gamma di film, serie TV, show, documentari e sport in diretta e on demand. Il servizio a pagamento è di proprietà di Sky ed è oggi attivo in moltissimi paesi oltre all’Italia.

Desideri sapere di più riguardo la famosa piattaforma inglese? In questo articolo ti forniremo tutte le informazioni riguardo i piani attivabili, le offerte, l’upgrade Premium e ciò che è possibile vedere grazie alle differenti tipologie di abbonamento. Le offerte in corso e le condizioni applicate potrebbero subire cambiamenti nel tempo; ti consigliamo quindi di verificare correttamente le informazioni presenti sul sito ufficiale di NOW TV prima di stipulare un contratto con loro.

Scopri un mondo di sport, film e serie TV con NOW TV

NOW TV ti offre la possibilità di connetterti live o on demand e fruire di una moltitudine di programmi di intrattenimento televisivi e non. Con la definizione di "on demand" si definisce la possibilità di guardare un contenuto "su richiesta", ovvero quando vuoi, dove vuoi, e con la libertà di metterlo in pausa o mandarlo avanti o indietro nella riproduzione.

Per poter accedere a tutto questo è necessario essere in possesso di un "Pass" e attivarlo scegliendo l'offerta più adatta alle proprie esigenze. Puoi scegliere tra due differenti pass: il Pass Sport e il Pass Cinema e Entertainment. Acquistandoli entrambi e creando il tuo account NOW potrai guardare film, serie TV, show, reality, sport e tantissimo altro. Nel vastissimo catalogo della piattaforma troverai gli show e le produzioni di SkyOriginal, le migliori serie TV del momento e centinaia di film tra i più famosi, il tutto con il massimo della qualità audio e video. Grazie al Pass Sport potrai invece goderti il meglio del calcio italiano e internazionale, la Formula 1 e le più famose competizioni mondiali di sport.

Se sei un possesso di un codice promo NOW TV, che puoi trovare anche su questa pagina , puoi inserirlo all’interno della pagina “Attiva Codice” direttamente nel sito web di NOW. Applicare il coupon è semplicissimo: ti basterà copiarlo e incollarlo all’interno del box con la dicitura “Codice promo” e premere poi “Attiva Codice”; troverai la pagina nella barra di ricerca nella homepage del sito. Puoi ricevere dei vantaggiosi codici sconto iscrivendoti a NOW TV oppure visitando il portale del risparmio Discoup.com per un’esperienza di acquisto ancora più smart.

Cinema e intrattenimento per tutti i gusti con il Pass Cinema e Entertainment

Se il cinema e le serie TV sono la tua passione, questo pacchetto è ciò che fa per te. Il Pass “Cinema e Entertainment” è il pacchetto più completo e comprende la visione di svariati programmi di intrattenimento. Per citarne alcuni, troverai le migliori serie TV, i film più attesi e i più famosi show di Sky. Il costo del pacchetto completo è di 14,99 euro al mese ma per risparmiare 3 euro al mese puoi optare per la soluzione unica e pagare un anno intero in anticipo: in questo modo ti costerà 11,99 euro al mese e risparmierai un totale di 36 euro all’anno.

Nel caso in cui fossi interessato a vedere esclusivamente le serie TV senza altre proposte aggiuntive, il costo mensile del pacchetto è di 8,99 euro. Come l'opzione precedente, potrai pagare 2 euro in meno al mese facendo un acquisto unico per 12 mesi; ricorda però che la permanenza minima di quest'ultima offerta è di 12 mesi. In questo caso il risparmio totale sarà quindi di 24 euro all’anno.

Sottoscrivendo l’abbonamento al Pass “Cinema e Entertainment” potrai vedere i migliori programmi come “Pechino Express”, “Masterchef Italia”, “GialappaShow” o le ultime puntate di “Alessandro Borghese 4 Ristoranti”. Il vasto catalogo di serie TV ti permetterà invece di scegliere tra le più recenti o le serie cult, come ad esempio “Chernobyl”, “Diavoli”, “The Last Of Us” e moltissime altre. Saranno disponibili per te anche migliaia di film e avrai il piacere di vedere la saga di “Harry Potter”, il famosissimo “Barbie” o il meglio del cinema italiano senza interruzioni pubblicitari e con il meglio della qualità audio e video.

Calcio, Formula 1 e sport internazionale: tutto in un unico posto con il Pass Sport

Se sei fan delle Coppe Europee UEFA e del calcio italiano o se aspetti il weekend per le gare di MotoGP e Formula 1, questo è il pass che li comprende tutti. Al Pass “Sport” si aggiunge anche la visione delle migliori gare mondiali di ciclismo, basket, tennis e tanto altro, per un’esperienza di sport ancora più completa. Il costo standard è di 19,99 euro al mese ma con la promozione attiva anche per gli altri pacchetti potrai risparmiare 4 euro al mese abbonandoti per un anno. In questo modo ti saranno addebitati 15,99 euro al mese e risparmierai un totale di 48 euro all’anno.

Goditi il meglio del tennis tra cui il Roland Garros o Wimbledon e appassionati ai motori grazie alle gare di Formula 1 e MotoGP, il tutto accompagnato dai commenti direttamente dagli studi di Sky. Sarà disponibile anche il meglio del calcio italiano, tra cui Serie A e Serie BKT, le Coppe Europee come Champions League e Europa League, basket, pallavolo, ciclismo e moltissimi altri sport. Lo sport in diretta e on demand non sarà mai stato così coinvolgente grazie a NOW TV!

I migliori servizi offerti da NOW TV

L'abbonamento a NOW TV ti permette non solo di guardare il meglio dell'intrattenimento live e on demand, ma anche di usufruire di molti altri servizi aggiuntivi per te e per la tua famiglia. Porta sempre con te i tuoi show preferiti grazie alla possibilità di scaricare direttamente sul tuo smartphone o tablet e di guardare anche offline. La compatibilità della piattaforma ti permetterà di guardare NOW TV su diversi dispositivi come Smart TV, NOW Smart Stick, Fire TV, Apple TV e PC. Scaricando l’APP, NOW TV può essere vista anche su smartphone, tablet e Game Console.

Se vuoi accedere a tutte le funzionalità su tutti i Pass, è necessario fare un upgrade al piano Premium. L’attivazione del piano Premium ti darà accesso a servizi aggiuntivi che miglioreranno la tua esperienza di visione, come ad esempio la possibilità di guardare contenuti su due dispositivi in contemporanea, la fruizione dei contenuti demand, zero interruzioni pubblicitarie e audio immersi grazie alla tecnologia Dolby Digital 5.1.​Potrai aggiungere Premium alla tua offerta semplicemente pagando il sovrapprezzo di 5,00 euro al mese sul prezzo di listino.

Per il tuo tempo libero e i momenti di relax, affidati a NOW TV. Che tu sia un appassionato di sport o di cinema, troverai un catalogo vastissimo di programmi tra cui scegliere, il tutto a prezzi accessibili e competitivi. Cosa stai aspettando? Crea subito il tuo account e preparati a vedere il meglio della programmazione italiana e mondiale!