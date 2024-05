Nuova vita per il centro incontro del Vernato a Biella: a gestirlo sarà un'associazione temporanea di scopo composta da “Associazione alpini – centro incontro anziani vernato – comitato carnevale Thes”. Obiettivo: promuovere e sviluppare attività aggregative nell’ambito del quartiere, tramite l’organizzazione di eventi sociali, culturali, ricreativi, che coinvolgano la popolazione, non solo nella fascia di età “anziani”, ma anche giovanile ed adulta.

L'idea iniziale del Comune era quella di accorpare il centro di via Ivrea a quello di via Delleani gestito attualmente in via sperimentale da una cooperativa. I suoi utenti hanno però fin da subito manifestato all’amministrazione l’opportunità di mantenere le modalità di gestione attuali, portate avanti dalle realtà che si uniranno a questo punto in maniera ufficiale (Associazione alpini – centro incontro anziani vernato – comitato carnevale Thes), secondo loro maggiormente funzionali alle esigenze della tipologia di frequentatori, e anche alla necessità di mantenere la fruizione dei locali anche ad altre associazioni che lì hanno nel tempo avuto la possibilità di localizzare la propria sede.

Ed è così che il Comune attraverso una delibera di giunta ha acconsentito che a gestirlo sarà appunto un' Ats composta da “Associazione alpini – centro incontro anziani vernato – comitato carnevale Thes”, che nei prossimi mesi si doterà di un proprio regolamento.

Secondo il Comune la proposta ricevuta rappresenta una valida opportunità "per comporre le istanze degli interessati e le esigenze dell’amministrazione nel medio periodo, in attesa di verificare compiutamente l’esito della sperimentazione della nuova gestione del Centro di via Delleani e di individuare soluzioni alternative per la localizzazione delle sedi delle associazioni". E solo entro il termine del 31.12.2025, l’Amministrazione valuterà eventuali necessità o opportunità di diverse modalità gestionali del Centro anziani. Fino ad allora il centro dovrà comunque in ogni caso rendere conto della sua attività che sarà gestita in forma di coprogettazione con il comune.

Sono invece stati dismessi al momento i Centri del Piazzo, di San Paolo e di Pavignano.