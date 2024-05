Biella, Giardini Zumaglini: nuovi giochi inclusivi al parco con la collaborazione tra Comune e Lions Biella Host

Avanti tutta con il restyling nell'area giochi ai Giardini Zumaglini: alcune giostre sono state tolte, come la più grande al centro dell'area, e anche il pavimento anti trauma. I nuovi sono stati ordinati e saranno acquistati grazie al preziosi contributo del Lions Biella Host.

Comune e club in questi giorni hanno siglato un protocollo d'intesa attraverso il quale stabiliscono i doveri di una e dell'altra parte. In particolare, il Comune dovrà occuparsi della rimozione dei giochi già esistenti e predisposizione della pavimentazione per la posa delle nuove giostre (rimozione e smaltimento gioco “arrampicata in metallo”, rimozione “torretta scivolo” e “cavalluccio a molla”, realizzazione area pavimentata in gomma e piattaforma in cemento armato su due livelli), implementazione dei punti luce presenti nell’area e dell’impianto di videosorveglianza, ove necessaria, e redazione di una relazione annuale sullo stato di manutenzione dei giochi installati (per i primi 5 anni).

L’associazione Lions Club Biella Host, destinerà invece un contributo quale service pluriennale (2 anni con intervento suddiviso su 2 fasi di realizzazione) per la riqualificazione dell' area, provvedendo all’acquisto di una parte delle attrezzature gioco inclusive.