Bioglio, in arrivo nuovi lampioni e punti luce a frazione Mornengo

A Bioglio sono in arrivo nuovi punti luci nella frazione Mornengo. Lo annuncia il Comune con una nota sul proprio sito web: “La giunta, dopo aver preso atto della proposta progettuale che comporterà la posa di nuovi pali e lampioni ha dato mandato agli uffici di procedere. Terminato l'iter amministrativo si è deciso di utilizzare il contributo 'Attribuzione ai comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti' per la messa in sicurezza di strade e l'efficientamento energetico. ENERBIT procederà quanto prima alla realizzazione delle opere che risultano di rilevante entità. Confidiamo che il risultato finale sarà all'altezza di questa attesa”.