Fervono i preparativi per l'accoglienza del Giro d'Italia. A Callabiana si tingerà di rosa la chiesetta di Nelva dove, da 23 anni, viene rappresentato il presepe meccanico. Naturalmente per tutta la giornata di domenica, 5 maggio, si potrà visitare il presepe allestito per l'occasione. A fare da contorno un maxi schermo per seguire la tappa e un punto ristoro gestito direttamente dalla Pro Loco.