A Valle San Nicolao è pronto un maxi schermo per assistere al Giro d'Italia

A Valle San Nicolao è pronto un maxi schermo per assistere alla seconda tappa del Giro d’Italia nel giorno di domenica. A dare visibilità all’evento un gruppo di persone e anche associazioni locali che, in modo spontaneo, hanno contribuito economicamente ad allestire uno schermo nel piazzale ubicato all’entrata del paese. Ogni anno Valle San Nicolao raggruppa persone provenienti da vari paesi tra cui Bioglio, Pettinengo, Vallanzengo e diversi privati con associazioni locali quest’anno hanno avuto l’idea del montaggio di uno schermo per seguire il giro ed accogliere la carovana rosa.

“Sarà bello seguire il giro – affermano coloro che hanno contribuito economicamente – e vedere dal vivo tutti i partecipanti. Ci sarà un punto di ristoro e la possibilità di sedersi per chi vorrà aspettare il giro”. Nel primo pomeriggio tutti attenti verso il versante Ovest del Piemonte con il passaggio del Giro D’Italia in collina da Cossato (252 s.l.m.),Valdengo (279), Valle San Nicolao (464), Campore (377), Crocemosso (594) per poi passare dall’Oasi Zegna (1142) e con l’arrivo della tappa al Santuario di Oropa.

Ecco i nomi di chi ha aderito all’iniziativa spontanea: Carta Fornon Egidio, Marica Cerrone, la famiglia Mongilardi in ricordo di Anselmo, Omar Angelino, Andrea Pella e figli, Raffaele Steriti; e poi ancora Loris Zaffalon, Gianluca Franzoi, Piergiorgio Solieri e Grazia Limiti; infine anche le associazioni locali della “Pro Loco” con il presidente Danilo Schiavon e de “La Filatelica” con Tullio Giolito, la Società Filarmonica con Franco Fontanella e Autoriparazione Dueemme di Corrado Cristofaro &C.. Nella piazza della Frazione Chiesa dove sarà collocato lo schermo ci sarà nel giorno di domenica un punto di ristoro per gli appassionati del Giro D’Italia.

“Proiettare la manifestazione del Giro d’Italia è – continuano i cittadini - sinonimo di valorizzazione di un territorio intero. A volerlo sono privati e associazioni che, spontaneamente hanno impegnato dei fondi per vivere e far vivere un’esperienza emozionante per tutti e non solo per gli appassionati di ciclismo. Avere un appuntamento di questo livello vuol dire dare un’immagine positiva non solo a livello nazionale ma anche a livello mondiale. Il riscontro lo si ha anche per le immagini del ricco territorio” .