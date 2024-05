Biella, l’opera di tre studenti esposta al Museo Archeologico di Napoli.

Nell’ambito del progetto Art & Science across Italy, promosso dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra per promuovere la cultura scientifica tra le studentesse e gli studenti delle scuole superiori, usando l’arte come mezzo di comunicazione universale, gli studenti Luca Debernardi, Paolo Di Gennaro e Simone Sanna, della classe 4E-LSC del Liceo “Avogadro”, coordinati dalla prof.ssa Alessandra De Stefanis, hanno realizzato l’opera “Entropia astrale: spirali nella notte stellata”. È stata così descritta dagli autori: “L’entropia, misura fisica del disordine, cresce inesorabilmente in ogni processo fisico reale, seguendo la direzione del tempo. Se il tempo scorre in avanti, l'entropia può solo aumentare. Due spirali, originate dal Big Bang (il punto zero), simboleggiano il fluire del tempo. Lungo esse, i pallini si diradano, a indicare il crescente disordine: l'entropia aumenta. Al termine ciascuna di queste si dissolve nel nero, giungendo al massimo disordine, dove nulla è più possibile.

È la morte termica dell'universo, raffigurato dalla galassia a spirale fatta dai due bracci del tempo. Lo stesso movimento che anima la galassia è presente nella “Notte stellata” di Van Gogh, dove sullo sfondo si può notare un vortice di colore e luce. Il pittore ha rappresentato attraverso le sue rapide pennellate la galassia M51, la stessa che si vede nella nostra opera”. L’opera dei tre studenti è giunta prima a pari merito a livello provinciale e sarà esposta nella Mostra nazionale “I colori della scienza – nell’arte della ricerca scientifica”, che sarà allestita nel mese di maggio presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli.