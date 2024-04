Il Giro d’Italia di avvicina, a Biella si inaugura l'area selfie di via Italia

"Un giorno speriamo di rivedere un arrivo al nostro Santuario di Oropa”. Con questo auspicio il sindaco Claudio Corradino e il suo vice e assessore allo Sport Giacomo Moscarola avevano concluso dopo la terza tappa del Giro d’Italia 2021, che da Biella aveva portato la carovana Rosa a Canale. Lo stretto legame che si è instaurato nel corso degli anni tra Biella, il Biellese e l’organizzazione della corsa in capo a Rcs Sport, unita all'importante ricorrenza a 25 anni di distanza dall'impresa di Marco Pantani, hanno fatto sì che domenica 5 maggio la seconda tappa del Giro d'Italia approderà nuovamente in quota a Oropa.

Se tre anni fa l’evento sportivo aveva portato il nome di Biella in collegamento con 185 Paesi del mondo, per un totale di copertura tv sui cinque continenti (nei giorni del Giro i canali Facebook della Città di Biella e di Biella Giro d’Italia superarono le 200 mila persone raggiunte) l'obiettivo nei prossimi dodici giorni è superare quei numeri. "Sappiamo bene che il Giro d'Italia è uno straordinario strumento di promozione turistica - concludono Corradino e Moscarola -. I dati evidenziano come nei 12/18 mesi successivi, gli spettatori dal vivo e sui media si trasformano in turisti. Potremo contare su una visibilità mondiale che non ha eguali”. La seconda tappa del Giro d'Italia 2024 si avvicina velocemente e mentre cresce l'attesa per il ritorno ad Oropa della Corsa Rosa (sarà la settima volta), gli organizzatori degli eventi collaterali continuano il loro incessante lavoro per predisporre le tante manifestazioni previste.

Questi gli appuntamenti del fine settimana:

Sabato 27 aprile

10,00-18,00: quelli che aspettano il Giro d'Italia. Inaugurazione area selfie c/o vetrina Informagiovani con esposizione bicicletta originale di Marco Pantani (via Italia/Portici Palazzo Oropa). Iniziativa sociale con la presenza di Fondazione Marco Pantani Onlus. Inaugurazione “Una bicicletta da Guinness dei primati” a cura dell'artista Ivano Munarin (Oropa/Prato delle oche).

15,00-19,00: spinning in Piazza con l’istruttore Massimo Gazzetto. Sarà possibile scoprire o far provare gratuitamente a tutta la cittadinanza questa disciplina sportiva con le Spin-Bike messe a disposizione da APD Pietro Micca.

Domenica 28 aprile

8,00-12,30: gara Esordienti (Federazione Ciclistica Italiana) - 2° Trofeo Città di Biella. A cura di Velo Club Piatto 2015. A seguire: premiazione.

10,00-18,00: Quelli che aspettano il Giro d'Italia (via Italia/Portici Palazzo Oropa). AREA SELFIE/CONCORSO SOCIAL HASHTAG 27-28 aprile (10,00-18,00), 3 maggio (16,00-22,00), 4-5 maggio (10,00-22,00) Area selfie: c/o vetrina Informagiovani con esposizione bicicletta originale di Marco Pantani, scarpetta by Vittoria e calco originale (via Italia/Portici Palazzo Oropa).

Iniziativa sociale con la presenza di Fondazione Marco Pantani Onlus. Attraverso le pagine Facebook e Instagram di Biella Giro d’Italia, si potranno ricevere informazioni per partecipare ad una bella iniziativa. Basterà pubblicare sulla propria pagina social la foto selfie abbinata all'hashtag indicato (#turismobiella) e verranno sorteggiati in modalità casuale simpatici premi/gadget territoriali.