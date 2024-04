Vuoi fare lo scrutatore di seggio, ecco come a Vigliano

In occasione delle elezioni amministrative ed europee di sabato 8 e domenica 9 giugno, i cittadini interessati a svolgere l'incarico di scrutatore di seggio sono invitati a comunicare la propria disponibilità entro martedì 14 maggio.

Lo comunica il comune di Vigliano Biellese. Per poter essere nominati scrutatori è sufficiente essere iscritti nelle liste elettorali del comune ed avere assolto l’obbligo scolastico. Non vi sono limiti di età.

La comunicazione può essere effettuata telefonicamente, al numero 015512041#1; oppure segnalando il proprio nominativo per iscritto: via email all’indirizzo : demografico@vigliano.info, via PEC all’indirizzo: certificata@pec.vigliano.info, all'Ufficio protocollo, negli orari di apertura (ore 9-12 da lunedì a venerdì; mercoledì e giovedì anche 14.15-16)