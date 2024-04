Fabrizio Sartore riconfermato presidente del Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV, FOTO

Si è svolta sabato scorso 20 aprile 2024 l’assemblea sociale annuale del Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV. Nella riunione è stato approvato il bilancio delle attività svolte durante il 2023 e le nuove proposte operative per l’anno in corso, oltre al bilancio consuntivo e quello preventivo. A conclusione dei lavori si sno svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo che resterà in carica per il prossimo triennio.

Sono risultati eletti nel nuovo organismo dirigente dell’associazione Fabrizio Sartore, Laura Rovera, Tiziano Canepa, don Gianluca Bilancini, Loris Zaffalon, Anna Minato e Grazia Limiti. Si tratta della riconferma per i primi 5 membri, mentre per Anna Minato e Grazia Limiti si tratta della prima elezione. Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai consiglieri uscenti Valter Nicolo e Leonardo Foscal Mella, oltre che a Roberto Camatel il cui impegno continuerà comunque come volontari all’interno dell’associazione. Il nuovo Consiglio Direttivo si è successivamente riunito e ha assegnato con voto unanime le cariche sociali, riconfermando come presidente Fabrizio Sartore e come vicepresidente Laura Rovera mentre Tiziano Canepa è stato riconfermato segretario Tiziano Canepa e Loris Zaffalon cassiere.

Nel corso del 2023 sono state avviate nuove attività, in particolare la gestione del servizio di doposcuola attraverso una specifica convenzione con il Comune. Per questo servizio che proseguirà fino al termine di questo anno scolastico, l’associazione ha potuto contare su nuove risorse umane per far fronte al nuovo impegno. Inoltre sono proseguiti con regolarità gli incontri del venerdì pomeriggio che i “Pomerigginsieme” nella sede del gruppo con attività di animazione e di socializzazione a cui prendono parte oltre una quindicina di anziani che hanno così l’occasione per trascorrere alcune ore in compagnia e allegria.

Nell’anno appena trascorso sono stati potenziati molti dei servizi svolti, dl trasporto e di accompagnamento per visite mediche e consulti vari, oltre che per le normali incombenze della vita quotidiana, la consegna quotidiana dei pasti a domicilio, i servizi svolti in convenzione con il Cissabo (visite e trasporti verso ospedali e cliniche, i Centri Diurni, Centro per l’autismo e istituti di riabilitazione) e l’assistenza sullo scuolabus comunale.

Nel 2023 il Gruppo di volontariato ha avuto 102 soci tesserati mentre i volontari che svolgono servizi attivi sono stati 33. Complessivamente sono stati percorsi oltre 18mila chilometri per lo svolgimento delle attività di volontariato, indispensabili per garantire prestazioni e servizi a chi ne ha più bisogno soprattutto per chi vive condizioni di fragilità, con problemi di salute, dovute anche all’età, alle difficoltà economiche e ad un territorio “marginale”. Un dato in crescita rispetto all’anno precedente. In aumento soprattutto il numero complessivo di servizi svolti dai volontari che sono stati oltre 500 nel corso del 2023, cioè una media di quasi 2 trasporti al giorno, molti dei quali svolti con regolarità e continuativamente. Inoltre abbiamo provveduto alla consegna a domicilio di oltre 1300 pasti tra Valle San Nicolao e Vallanzengo. Un servizio che ha impiegato una dozzina di volontari che si alternano settimanalmente. Con la stessa modalità di rotazione sono state svolge oltre 400 ore di assistenza ai bambini sullo scuolabus, al mattino e al pomeriggio, grazie alla disponibilità di un’altra dozzina di volontarie e volontari. E, sempre per quanto riguarda il 2023, c’è ancora da conteggiare il nuovo servizio di doposcuola, svolto da gennaio e che proseguirà fino al termine di questo anno scolastico. In questo caso volontarie e volontari impegnati sono stati una quindicina con una rotazione concordata di un giorno ogni tre settimane circa, per un totale di oltre 400 ore di servizio.

Per le attività di sostegno economico, il Gruppo di volontariato ha finanziato il “progetto freddo” con un contributo di 200 euro, ai due plessi scolastici del paese è stata fatta una donazione per acquisto di materiale didattico di 400 euro, mentre per gli interventi del fondo di emergenza sociale sono stati spesi poco meno di 3.000 euro, in forte crescita rispetto all’anno precedente. Questa somma è servita soprattutto per il pagamento di utenze domestiche, per l’acquisto di buoni spesa e per spese sanitarie e farmaceutiche con interventi a favore di 7 nuclei familiari e di 2 associazioni che si occupano di assistenza.

Sempre nel 2023 è stata organizzata una castagnata benefica e un pranzo sociale per tutti i volontari che hanno offerto il proprio prezioso impegno in questi 18 anni di attività, mentre con i fondi del 5xmille si è provveduto a istallare un nuovo impianto di riscaldamento nei locali parrocchiali dove ha sede l’associazione e dove si svolgono gli incontri con gli anziani dei “Pomerigginsieme”.

Nella relazione approvata all’unanimità, come il rendiconto economico, il Presidente ha ricordato che “Per poter proseguire al meglio con le attività di volontariato occorrono vari ingredienti, le offerte e il sostegno della popolazione, l’impegno dei volontari e nuove energie. Aumentando i bisogni e le richieste diventa sempre più necessario poter contare su nuove risorse, persone disponibili a dedicare una parte del proprio tempo al volontariato e sostegni economici per poter operare. Anche per questo, oltre alle donazioni, si può sostenere l’associazione, destinandoci il 5xmille nella prossima dichiarazione dei redditi, una scelta che non costa nulla al contribuente ma che al gruppo garantisce un finanziamento significativo che abbiamo sempre utilizzato per interventi pubblici a favore del paese e per le attività di volontariato. Il codice del Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV da indicare è 90052410025” .