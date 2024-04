25 aprile, ecco quali saranno le commemorazioni a Vigliano

L’amministrazione comunale di Vigliano Biellese invita la cittadinanza alla commemorazione del 79° anniversario della Liberazione.

Il programma prevede per giovedì 25 aprile la Santa Messa solenne in suffragio dei caduti di tutte le guerre nella chiesa di Santa Maria Assunta, con orario d'inizio alle 10.30; a seguire, commemorazione civile, con la posa della corona e l'omaggio ai caduti in viale della Rimembranza, al cippo dei fucilati (aiuola antistante il Municipio) e in piazza Roma. Dal Comune l'invito alla cittadinanza a partecipare, esporre il tricolore e estendere l’invito anche alle giovani generazioni.