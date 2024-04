Strona: Quattro artisti internazionali per il murales di Strona&arte FOTO e VIDEO

E' stato tanto l'impegno dei volontari della Pro Loco di Strona per mettere in campo tutte le iniziative della prima edizione di Strona&arte; 8 giorni intensi a tema ambiente e arte, in occasione della giornata internazionale della Terra, segno tangibile di quanto il territorio sia sensibile all'argomento.

All'apertura della manifestazione è arrivata immediatamente la sensazione che sarebbe stato un evento importante grazie al calendario delle giornate e alla partecipazione di quattro artisti provenienti da varie parti del mondo che hanno messo in campo creatività, talento e maestria per creare installazioni permanenti, con materiale da riciclo, e un murales in pieno centro paese che arriva come un monito per avere cura del nostro mondo.

Tutti e quattro gli artisti provengono dall'Accademia d'Arte di Casablanca e dopo gli studi si sono trasferiti in quattro angoli del mondo: Abdel Flitti, scultore le cui opere sono realizzate in ferro, acciaio e altri metalli da Palma di Maiorca, Rachid Jouida pittore arrivato in Italia e stabilitosi a Strona 18 anni fa che ora si divide fra l'Italia e New York, Bassir Kaoutar, architetto d'interni da Parigi e Tarik Sakhi, grafico e direttore artistico, da Bruxelles.

Strona è stata per 8 giorni immersa nelle iniziative artistiche: una mostra di pittura con le opere degli allievi della scuola d'arte JouidArt e del gruppo Onde d'arte, un laboratorio d'acquerello tenuto da Lorena Castro Hurtado, una commedia con la compagnia Atelier Teatro di Milano, un laboratorio artistico del riciclo per i bambini della scuola primaria di Strona, Soprana, Mosso, Valle Mosso, Trivero, Pettinengo e Valle San Nicolao, un coro con gli Amici del canto di Cossato, uno spettacolo di danza con le ragazze dell'Arabesque, un Aperi-Swing con la Scuola Crazy swing Ornet. Ottimo anche lo street-food del sabato per accontentare tutti i palati.

Oggi, domenica 21 aprile, sarà ancora possibile visitare la mostra di pittura fino alle 18.

Un plauso a tutti i volontari della Pro Loco di Strona per aver pensato e realizzato un evento di questa portata che aumenta il "peso" di un territorio sempre di più meta di stranieri che lo scelgono per la tranquillità, il verde e la vita a dimensione umana, utile per avvicinare nuove culture, sensibilizzare su argomenti attuali e creare aggregazione in modo positivo.