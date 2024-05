“Un Giro nel Giro”: oggi si pedala con i campioni Francesco Moser e Maurizio Fondriest.

Dopo la grande partenza da Torino “Un Giro nel Giro”, il circuito di pedalate amatoriali, dedicato a clienti e appassionati ciclisti, sul percorso del Giro d’Italia organizzato da Banca Mediolanum, da ventidue anni sponsor ufficiale della Maglia Azzurra del Gran Premio della Montagna, prosegue con una tappa epica: da Biella a Oropa.

L'iniziativa darà ai numerosi invitati l'occasione di vivere con i campioni in Maglia Azzurra l’emozione del percorso, anticipando la gara di qualche ora. L’appuntamento è al Family Banker Office (FBO) di Via G. Cottolengo 49 a Biella, alle 11:20, con partenza della pedalata fissata per le 12:05. L'arrivo è previsto dopo 27 km al Santuario di Oropa sul traguardo di tappa che festeggia i 25 anni da una delle imprese più memorabili di Marco Pantani. I partecipanti al fianco dei campioni di ciclismo testimonial vivranno l'emozione unica di cimentarsi sul tracciato della “corsa più dura del mondo nel Paese più bello del mondo” anticipando la gara di qualche ora.