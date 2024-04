Torino; Ingoiano la droga alla vista dei Carabinieri

Si chiama ”Body stuffing”: è il tentativo estremo che gli spacciatori fanno sperando di farla franca, alla vista delle forze dell'ordine. Ingoiano le dosi di droga di cui sono in possesso. Ma non funziona (quasi) mai. Ecco perché, negli ultimi giorni, i carabinieri hanno effettuato un arresto ogni 48 ore nel contrasto alla vendita di sostanze stupefacenti.

A San Salvario, per esempio, si sono verificati due diversi episodi che hanno portato all'arresto di due pusher centrafricani di giovane età e senza fissa dimora. Avevano con sé più di 20 dosi di cocaina, ma in entrambi i casi hanno anche cercato di inghiottire altre dosi nascoste in gola, per evitare l'arresto. La droga trovata in loro possesso è stata sequestrata e i due sono finiti in manette.