Ad Occhieppo Superiore la Festa degli Alberi

Anche quest’anno il Comune di Occhieppo Superiore ha celebrato la Festa degli Alberi L’evento giovedì 18 aprile.

“Anche quest'anno – dice il Sindaco Emanuele Ramella Pralungo - l'Amministrazione che rappresento non ha rinunciato alla festa degli alberi. Abbiamo messo in posa 11 alberelli, di cui ci prenderemo cura a tempo indeterminato, che rappresentano gli 11 nati nell'anno 2023 nella nostra comunità. Per ogni nato mettiamo in posa un albero, perché questo, speriamo, possa contribuire a legare maggiormente l'uomo alla natura”.

“Fare qualcosa per i bambini – continua Ramella Pralungo , stare insieme e in mezzo a loro è la più bella esperienza che un Sindaco possa fare e vivere nel suo mandato. Grazie alle famiglie, che oggi hanno voluto essere in mezzo a noi, alla scuola, alle maestre, agli amministratori, ai dipendenti del comune, ma soprattutto ai bambini che mi hanno fatto dei doni bellissimi per la splendida messa in posa degli alberi che gli stessi nati nel 2023 hanno visto porre nella terra".

“Viva la festa degli alberi – conclude il Sindaco - che ci permette di fare un piccolo, ma speriamo significativo, dono ai nuovi venuti nella nostra comunità occhieppese e di fare comunità!”.