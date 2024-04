A Ronco si ricandida sindaco Celestino Lanza

Alle prossime elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno a Ronco Biellese si presenterà la lista “Ronco Domani”, capolista candidato sindaco il floricoltore Celestino Lanza, già sindaco nel quinquennio 2004-2009.

Fanno parte della lista Shanti Beccaro, Alessandro Brusasca, Davide Canova, Mario Alberto Clerico, Debora Ferrero, Roberto Lovero, Alessandro Moglia, Margherita Raimondo, Cristina Zacchi e Marco Zanone.

“La ricetta che abbiamo individuato – spiega Celestino Lanza – è la coniugazione di elementi innovativi con il mantenimento delle tradizioni del paese e la tutela dell’ambiente per fare in modo che Ronco Biellese rimanga un comune in cui desiderare vivere e creare una famiglia”.