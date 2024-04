E' rimasto ferito e bisognoso di ricovero in ospedale lo scooterista 56enne che ieri, 19 aprile poco dopo le 18, ha subito un incidente con un'auto a Occhieppo Inferiore. Sembrerebbe dalle prime notizie arrivate che l'uomo non abbia subito gravi traumi. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.