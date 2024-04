Gaglianico: Barriera del passaggio a livello divelta e interruzione del traffico ferroviario

Ritardo di 52 minuti per un il treno rimasto fermo e sospensione di altri 2 treni a causa della barriera di un passaggio a livello a Gaglianico divelta. Non si conosce l'artefice del danno provocato e la macchina dei soccorsi si è messa immediatamente in moto con i Carabinieri per la viabilità, che hanno dovuto anche sanzionare due automobilisti che nonostante il divieto hanno forzato l'alt e hanno attraversato le rotaie, e i tecnici che hanno ripristinato la sbarra per consentire la ripresa della circolazione in sicurezza.