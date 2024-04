Osservatorio Biellese per la valorizzazione del territorio: dalla cultura al paesaggio.

Si è svolta mercoledì 17 aprile a Palazzo La Marmora l'assemblea annuale dei soci dell'Osservatorio del Biellese Beni culturali e Paesaggio ETS.

Seguendo l'ordine del giorno, l'Assemblea ha approvato il bilancio consuntivo 2023, caratterizzato dall'operatività legata alla campagna Est-Urbano Bene Comune, che ha beneficiato di un consistente contributo da parte della Fondazione Compagnia di San Paolo, all'interno dell'iniziativa "Partecipazione civica attiva: Linee guida 2023 per le pratiche collaborative" e il bilancio preventivo 2024, entrambi redatti e illustrati dal tesoriere Giorgio Biollino.

A seguire l'assemblea ha votato per l'ampliamento del consiglio direttivo che è passato da 4 a 7 componenti. Il nuovo direttivo risulta così composto: Francesco Alberti La Marmora, Patrizia Garzena (past president), Andrea Polidori (vice presidente), Giorgio Biollino (tesoriere) cui si sono aggiunti Sara Carretta, Mike Negrello e Marco Cassisa, che è stato designato nuovo presidente dell'Osservatorio.

L'impegno unanime con cui l'assemblea si è conclusa è stato quello di proseguire nelle attività di promozione e valorizzazione del contesto di Est Urbano, proseguendo anche il dialogo operativo e di lobby positiva verso i diversi portatori di interesse del territorio, allargare la base associativa e lavorare per la sostenibilità economica e operativa di progetti e nuove campagne di sensibilizzazione nei diversi contesti del Biellese.

Si ricorda che possono far parte dell'Osservatorio sia associazioni o altri soggetti giuridici, sia persone singole.