“eBike Biella” e le proposte fine settimana: per immergersi nella splendida natura del Biellese FOTO

Probabilmente sarà una delle ultime possibilità, per quest'anno, di salire agli alpeggi dell'alta Muanda, senza la preoccupazione di incontrare i cani che accompagnano le mandrie: maremmani piuttosto aggressivi, ma solo sul loro territorio.

Saliamo attraversando il parco della Burcina per proseguire sul sentiero del trenino (avvicinamento classico alla Muanda). Da Oropa Bagni ci dirigiamo sotto la tormenta, sul traverso che porta alle "villette" del Tracciolino. La giornata è completamente cambiata ed anche la temperatura.

Oltre il Tracciolino saliamo ancora in direzione del Gissit (l'alpeggio più alto esposto a nord est sopra la basilica di Oropa. Prima tappa a ca. 1600). La successiva è l'Alpe Giass posta a metà strada tra il Giassit e l'Alpetto Superiore, che diventa l'obiettivo successivo. Breve sosta all'altare Frassati prima di dirigerci, in discesa, lungo in pendii all'Alpe Sette Fontane, che riesce ad essere affascinante, accovacciata sotto al Mucrone, anche in una giornata dal clima rigido. Rientrando passiamo per l'Alpe Muanda prima e per l'Alpetto di mezzo poi, prima di concludere il Tour all'Alpetto Inferiore.

Per il rientro scegliamo il single trek che attraversa la pineta sotto la Muanda, sempre tecnico e divertente.

Chiudiamo con 38,21km 1.635d+, in 4h49m.

Scegliete il percorso di vostro interesse, fra quelli che trovate nei post di eBike Biella e venite con noi... (se non possedete una eBike, nessun problema, ci pensiamo noi!)

Per info: 335.825.7613.