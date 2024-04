Il pittore Marinoni è candidato sindaco a Pollone. Artista apprezzato a livello nazionale ( la sua ultima personale di acquerelli, “Impressioni di paesaggio”, si è svolta a Parma dal 9 marzo al 5 aprile scorsi ) ha ora scelto di dedicarsi attivamente alla vita amministrativa, dopo una prima esperienza in qualità di consigliere di minoranza negli Anni ‘80 con il sindaco Alvise Mosca.

"Si tratta di una lista civica - precisa -, senza alcuna connotazione politica, ma che si riconosce nei valori espressi dalla Costituzione italiana e nei suoi fondamenti', spiega Giorgio Marinoni, candidato sindaco a Pollone.

Faranno parte della sua squadra: Giovanni Ferraris (titolare della farmacia del paese e fratello dell’ex sindaco, Vincenzo), che in caso di vittoria sarà vicesindaco; Gianni Giacobbe (ex agente di commercio e costruttore di case in bio-architettura) e Alfredo Bagnasacco (ex impiegato della Direzione sanitaria Asl Bi), entrambi con esperienza amministrativa alle spalle, essendo stati consiglieri di maggioranza con i sindaci Milli Piacenza (Giacobbe) e Giuseppe Falchero (Bagnasacco); Stefania Mantovani, ex agente di polizia locale, attualmente istruttore amministrativo al Comune di Biella; Fausto Vignali, medico chirurgo con specializzazione in fisiatria; Laura Acquadro, infermiera d’anestesia del Blocco operatorio dell’Asl Bi; Marina Lucca, consulente di viaggi; Stefano Petrocelli, ingegnere informatico; Romina Coda Zabetta, barista e cameriera; Riccardo Comotto, ingegnere meccanico e progettista.

Il gruppo si chiama "Pollone in cammino".