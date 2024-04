Elezioni, il candidato sindaco del centrodestra Olivero si presenta: “L'ambizione? Fare una Biella per i biellesi” FOTO

Con un abbraccio e una calorosa stretta di mano si è tenuto il passaggio di consegne tra il primo cittadino uscente Claudio Corradino e il candidato sindaco della coalizione di centrodestra Marzio Olivero.

L'occasione? La conferenza stampa andata in scena nella mattinata di oggi, 19 aprile, al Museo del Territorio che ha dato ufficialmente inizio alla campagna elettorale dei partiti che hanno governato la città di Biella negli ultimi 5 anni: Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, a cui si aggiungono l'Udc e la lista civica di Dino Gentile che, negli interventi degli esponenti regionali, hanno espresso il loro appoggio ad una figura “di rilievo della città, dotato di grande esperienza, sotto l'aspetto amministrativo. Un ottimo candidato in vista della tornata elettorale”.

Ha poi preso la parola lo stesso Olivero che, dopo aver ripercorso le sfide e le tappe principali dell'ultima legislatura, si è soffermato sulle linee da adottare per il prossimo quinquennio, spiegando la sua idea di governo: “Abbiamo un programma ambizioso e ci sono le condizioni per assicurare un futuro di crescita e serenità per i cittadini. Siamo nelle condizioni di investire, programmare e crescere, con un gruppo di persone responsabili e con i piedi ben piantati a terra”.

Poi, l'annuncio: “La nostra ambizione? Fare una Biella per i biellesi, dove i giovani hanno piacere di rimanerci e gli anziani si sentano a casa. Solo così una comunità può crescere e assicurarsi un futuro”. Infine, sulla campagna elettorale che verrà, Olivero ha affermato che si parte “con ottimismo ed entusiasmo. Le tornate elettorale non si possono mai dare per vinte, mi unisco all'invito dei segretari regionali nel lavorare tutti uniti in questi due mesi. Ci sono i presupposti per cogliere un ottimo risultato, a condizione che tutti agiscano compatti, con l'obiettivo di portare a casa il successo di queste amministrative”.

Presenti diversi esponenti del centrodestra, in ambito locale, regionale e nazionale. Per FdI: il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, il presidente regionale e deputato Fabrizio Comba, l'assessore della Regione Piemonte Elena Chiorino, il segretario provinciale Cristiano Franceschini. Per Forza Italia: il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il segretario regionale, nonché ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, il deputato Roberto Pella, il vicecoordinatore del Piemonte Roberto Rosso, il segretario provinciale Alessio Serafia.

Per la Lega: il segretario e parlamentare Riccardo Molinari, il consigliere regionale Michele Mosca, l'assessore regionale Chiara Caucino, il segretario provinciale Roberto Simonetti. Infine, per l'Udc il coordinatore Regionale del Piemonte Paolo Greco Lucchina e lo stesso Gentile, alla guida della sua lista civica.