Torino: Tirava sassi su auto in corso Massimo, uomo ferito a un occhio: arrestato lanciatore seriale

Lunedì mattina, nei pressi della discoteca “Club84” affacciata tra Corso Massimo d’Azeglio e il Parco del Valentino, i Carabinieri di San Salvario hanno bloccato un giovane 25enne che pochi minuti prima aveva scagliato una pietra contro un’auto in transito, infrangendo il vetro anteriore e ferendo uno dei passeggeri a bordo, provocandogli lesioni alla mandibola e all’occhio destro.

Tenta la fuga nel Valentino

I militari allertati dalla conducente del veicolo tramite la richiesta di soccorso al NUE del 112, grazie al tempestivo intervento e ad una accurata descrizione del soggetto e della sua direzione di fuga, hanno riconosciuto immediatamente l’uomo, il quale tentava di far perdere le proprie tracce all’interno del Parco del Valentino.

Tre episodi

Il 25enne, di origini nordafricane e senza fissa dimora, è già conosciuto alle Forze dell’Ordine per aver commesso fatti analoghi in due precedenti episodi avvenuti a fine marzo e nella prima decade di aprile, nonché per aver danneggiato, il 14 marzo scorso sempre in zona San Salvario, gli specchietti di 24 autovetture in sosta per un caffè non offerto da un bar lì vicino.

Nel caso accaduto lunedì mattina, l’uomo, noncurante e cosciente dell’importante afflusso di auto, moto e persone presenti sulla strada, ha nuovamente messo in atto il pericoloso gesto, dalle cui ricostruzioni degli investigatori si è potuta delineare una chiara volontà nel commetterlo.

Aggressione in caserma

È stato perciò arrestato con l'accusa di “lesioni personali con l’aggravante dell’utilizzo di un oggetto contundente”, “danneggiamento” e inoltre “resistenza a pubblico ufficiale”. Il giovane infatti, una volta condotto in caserma per la redazione degli atti del caso, ha aggredito fisicamente e verbalmente i Militari. Il 25enne si trova ora nel carcere di Torino.