Giro d'Italia, Valdilana sempre più “rosa” tra fiocchi e bandiere: in campo anche l'Associazione Delfino (foto dalla pagina Facebook di Associazione Delfino Valdilana)

Il Giro d'Italia si avvicina a gran velocità e a Valdilana continua la produzione di bandierine per addobbare il paese, in occasione del passaggio della carovana rosa.

Prosegue anche l'opera dell'Associazione Delfino, come riportato nei giorni scorsi sulla propria pagina Facebook: “Ci siamo messe a confezionare anche fiocchi per vetrine e balconi. Se siete interessati a qualche addobbo passate in ufficio a Ponzone la mattina tra le 9 e le 12”.